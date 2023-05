Entrevista a Mamen Peris, candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Generalitat, en Comunitat Valenciana en la Onda

Mamen Peris, candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, es la tercera aspirante en pasar por los micrófonos de Comunitat Valenciana en la Onda en la recta final de la campaña electoral.

Peris ha asegurado que no está presentando estos días un programa electoral, sino "un contrato": "Quiero firmar con los valencianos las propuestas que me comprometo a hacer para que me preseten, si quieren, su voto durante 48 meses".

Sobre posibles escenarios una vez se conozcan los resultados que deja el 28M, la candidata de Ciudadanos ha dejado claro que no va a pactar "con partidos que se apoyen en los extremos". "Ni Vox ni Podemos, eso sería una regresión", ha aseverado Peris.