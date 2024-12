El Palacio de Congresos de Valencia acoge un concierto de la Royal Film Concert Orchestra junto con DJ Symphonic

El sábado 28 de diciembre el Palacio de Congresos de Valencia acoge un concierto homenaje a Abba, Queen y The Beatles en el que la Royal Film Concert Orchestra interpretará las melodías más populares de los grandes grupos de Pop como: Dancing Queen, Bohemian Rhapsody, Let it be, etc.

Además, podremos escuchar a la Royal Film Concert Orchestra junto con DJ Symphonic en una fascinante combinación de orquesta sinfónica y DJ para interpretar temas de Coldplay, Daft Punk, etc.

No te pierdas la entrevista para descubrir todos los detalles de este gran concierto de unas dos horas de duración, bajo el sello de la Fundación Excelentia, que se ha hecho viral en redes sociales.