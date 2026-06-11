PREMIOS

La Comunitat Valenciana vuelve a destacar en los Premios Mentes AMI con un proyecto finalista de Onda

La Fundación Atresmedia ha seleccionado 12 proyectos finalistas entre las 282 candidaturas presentadas en la quinta edición de los Premios Mentes AMI, una cifra récord que refleja el creciente compromiso de los centros educativos con la alfabetización mediática y digital

La Comunitat Valenciana vuelve a situarse entre las regiones más activas y cuenta con un proyecto finalista

ondacero.es

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La Comunitat Valenciana vuelve a destacar en los Premios Mentes AMI con un proyecto finalista de Onda
La Comunitat Valenciana vuelve a destacar en los Premios Mentes AMI con un proyecto finalista de Onda | ATRESMEDIA

La Fundación Atresmedia ha dado a conocer los doce proyectos finalistas de la quinta edición de los Premios Mentes AMI, unos galardones que reconocen iniciativas educativas innovadoras destinadas a fomentar el pensamiento crítico, la creatividad audiovisual responsable, la convivencia y las competencias digitales entre niños y jóvenes.

La convocatoria ha recibido este año 282 candidaturas, un 12% más que en la edición anterior, consolidándose como una de las más participativas de su historia. Andalucía lideró el número de propuestas presentadas, seguida por la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Entre los proyectos seleccionados destaca la presencia de la Comunitat Valenciana gracias a ‘Mediacamp’, una iniciativa desarrollada por el CEIP Miralcamp de Onda (Castellón), que competirá en la categoría de Impulso de la Creatividad Audiovisual Responsable. El proyecto figura entre los tres finalistas elegidos por el jurado en esta modalidad, junto a propuestas de Extremadura y Galicia.

Los Premios Mentes AMI reconocen experiencias educativas desarrolladas durante el curso 2025-2026 en etapas que van desde Infantil hasta Formación Profesional, con el objetivo de impulsar una ciudadanía crítica, responsable y preparada para desenvolverse en el entorno digital.

Los ganadores de las cuatro categorías se anunciarán el próximo 17 de octubre durante el Encuentro Mentes AMI, que se celebrará en Madrid y reunirá a cientos de docentes para compartir experiencias, herramientas y buenas prácticas educativas. Además de una amplia campaña de difusión en los canales de Atresmedia, tanto los ganadores como los finalistas recibirán formación especializada en técnicas de comunicación.

La presencia de ‘Mediacamp’ entre los proyectos finalistas refuerza el protagonismo de la Comunitat Valenciana en el ámbito de la innovación educativa y reconoce el trabajo de los centros que apuestan por una educación adaptada a los desafíos mediáticos y digitales del siglo XXI.

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