Caixa Popular duplica el fons de la Convocatòria d'Ajudes per a la Igualtat

Caixa Popular ha llançat la sisena Convocatòria d'Ajudes per a la Igualtat, dirigida a entitats socials de la Comunitat Valenciana que desenvolupen iniciatives centrades en l'àmbit de la dona i la promoció de la igualtat.
El projecte es finança a través del generat per la Targeta Dona de Caixa Popular, que destina part dels seus beneficis a iniciatives socials, sense cost per als usuaris.
Enguany, l'entitat duplica la dotació econòmica fins als 60.000 euros i incorpora cinc categories, en les quals s'atorgaran tres premis de 6.000, 4.000 i 2.000 euros, respectivament:
1. Drets i Protecció de les Dones: suport a projectes dirigits a combatre les violències masclistes i la vulnerabilitat de les dones.
2. Coeducació, Infància i Joventut: iniciatives per a promoure la igualtat des d'edats primerenques a través de la coeducació
3. Lideratge i Emprenedoria en Femení: projectes destinats a impulsar el lideratge, l'ocupabilitat i l'emprenedoria.
4. Arts i Esports per la Igualtat: accions culturals, artístiques o esportives que fomenten la igualtat a través de l'expressió cultural.
5. Benestar Emocional i Salut Mental en Igualtat: programes orientats a la millora del benestar integral de les dones.
Les entitats socials interessades poden presentar les seues sol·licituds fins al 19 d'abril a través de la web: https://www.caixapopular.es/va/convocatoria-ajudes-igualtat