Caixa Popular, Cáritas Valencia i Fundació Horta Sud, per la reactivació del comerç després de la DANA

Caixa Popular, Càritas Diocesana de València i la Fundació Horta Sud han posat en marxa una aliança per a fomentar la recuperació econòmica i social dels territoris afectats per la DANA. El projecte Activació econòmica i foment del comerç local, té com a finalitat reforçar l'activitat comercial, fer costat a xicotets negocis i dinamitzar el teixit social, especialment en aquells municipis on els efectes del temporal segueixen presents. En aquest marc ja s'han desenvolupat col·laboracions amb diferents territoris: des d'accions de dinamització del comerç local a Utiel i Aldaia o el suport a iniciatives com la Festa de la Carxofa d'Alaquàs, un esdeveniment gastronòmic i social que reuneix veïnat, comerços i entitats locals per a posar en valor els productes de proximitat i promoure el consum en el propi municipi.
Així mateix, està prevista la reactivació del Mercat Municipal d'Algemesí, en coordinació amb Caixa Rural d’Algemesí, una intervenció que s'implementarà en els pròxims mesos. Totes aquestes actuacions formen part d'una estratègia més àmplia orientada a mantindre vives les economies locals i acompanyar als municipis en el seu procés de recuperació després de la DANA.
El projecte també ha incorporat una acció conjunta amb CONFEMERCATS, a través de la campanya “L@s que més saben”, que posa en valor el treball dels professionals dels mercats municipals i el seu paper com a referents en atenció, especialització i servei personalitzat. Aquesta col·laboració busca reforçar la importància dels mercats com a espais essencials del comerç de proximitat i de la vida comunitària. La iniciativa posa l'accent en la dimensió social del comerç local. Els mercats, els xicotets comerços i les activitats artesanals contribueixen a la cohesió veïnal, generen ocupació i enforteixen els vincles comunitaris. Per això, Caixa Popular, Caritas Diocesana de Valencia i Fundació Horta Sud aposten per un model de recuperació sostenible que combine suport econòmic, dinamització social i enfortiment del teixit comunitari.
Amb esta aliança, les entitats impulsores reafirmen el seu compromís amb la recuperació dels municipis afectats per la DANA i la seua voluntat d'acompanyar-los en un procés que va més enllà de la resposta immediata, amb l'objectiu de consolidar un futur econòmic i social més sòlid.