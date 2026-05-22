Atenas encumbra al ganador de una maratoniana Euroliga: Valencia Basket, invitado sorpresa

l histórico y renovado OAKA, ahora Telekom Center de Atenas (Grecia), encumbrará el domingo al nuevo campeón de la Euroliga más larga de la historia y en la que este viernes el Olympiacos y el Fenerbahce disputarán la primera semifinal (17.00 CET) y el Valencia Basket y el Real Madrid, la segunda (20.00 CET).

Sea cual sea el ganador de la vigésimo sexta edición del torneo, lo habrá hecho tras disputar más de 42 partidos, los kilómetros que se dice que hizo en la Antigua Grecia Filípides hasta llegar a Atenas para anunciar la victoria sobre los persas y que son la leyenda que explica el origen del maratón.

La ampliación de la máxima competición del baloncesto europeo del pasado verano, ante la voluntad de aumentar los ingresos con llegadas como la de Dubai, y la amenaza de que el desembarco de la NBA en Europa atrajera a candidatos como el Valencia Basket llevó a la Euroliga hasta los veinte equipos, su máximo hasta ahora, sin variar su apuesta por el grupo único.

En el contexto de unas negociaciones con la NBA y la FIBA sin grandes avances para evitar una nueva 'guerra' en el baloncesto del 'viejo continente', la Euroliga aspira en esta 'Final a Cuatro' a confirmar y ampliar su imagen como dominadora y regente de Europa.

El histórico y renovado OAKA, ahora Telekom Center de Atenas (Grecia), encumbrará el domingo al nuevo campeón de la Euroliga más larga de la historia y en la que este viernes el Olympiacos y el Fenerbahce disputarán la primera semifinal (17.00 CET) y el Valencia Basket y el Real Madrid, la segunda (20.00 CET).

Sea cual sea el ganador de la vigésimo sexta edición del torneo, lo habrá hecho tras disputar más de 42 partidos, los kilómetros que se dice que hizo en la Antigua Grecia Filípides hasta llegar a Atenas para anunciar la victoria sobre los persas y que son la leyenda que explica el origen del maratón.

La ampliación de la máxima competición del baloncesto europeo del pasado verano, ante la voluntad de aumentar los ingresos con llegadas como la de Dubai, y la amenaza de que el desembarco de la NBA en Europa atrajera a candidatos como el Valencia Basket llevó a la Euroliga hasta los veinte equipos, su máximo hasta ahora, sin variar su apuesta por el grupo único.

En el contexto de unas negociaciones con la NBA y la FIBA sin grandes avances para evitar una nueva 'guerra' en el baloncesto del 'viejo continente', la Euroliga aspira en esta 'Final a Cuatro' a confirmar y ampliar su imagen como dominadora y regente de Europa.

Pedro Martínez quiere hacer historia

Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, afirmó que aunque "algunas personas" piensan que es un entrenador "conflictivo" con otros compañeros de profesión, "eso no es verdad", al analizar la buena relación que mantiene con Sergio Scariolo, técnico del Real Madrid, a quien se enfrentará en las semifinales de la Euroliga.

"Tengo una gran relación con él, creo que somos amigos. Algunas personas piensan que soy un entrenador conflictivo con otros entrenadores, pero eso no es verdad. Le respeto. Estamos muy orgullosos de estar aquí otra vez, de competir otra vez en una gran competición. Y esperamos hacer esto en el futuro también", indicó sobre el italiano, al que ya ganó una final de la Copa Korac hace 36 años.

En cuanto a la manera en que afrontan la Final a Cuatro, tras remontar un 2-0 en la eliminatoria de cuartos de final contra el Panathinaikos, señaló: "Nuestra confianza no debe depender de si hemos ganado o perdido el último partido, tiene que venir de nuestro día a día, de nuestra identidad, de creer en ella".

Nosotros la confianza y la mentalidad que requiere jugar una Final a Cuatro la tenemos porque es el trabajo que hacemos todos los días

Por ello, "confiar en nosotros mismos es mucho más importante que si hemos ganado o perdido el último partido que hemos jugado", añadíió en una rueda de prensa previa al evento en la que también estuvo presente su jugador dominicano, Jean Montero.

"Todo el que aterriza en Atenas para jugar la Final a Cuatro tiene que estar preparado. Nosotros la confianza y la mentalidad que requiere jugar una Final a Cuatro la tenemos porque es el trabajo que hacemos todos los días. El entrenador confía en nosotros y nosotros en su trabajo. Todo el grupo está preparado", subrayó.