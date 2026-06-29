Arranca la campaña de abonos del Fertiberia Puerto Sagunto en su vuelta a la élite

El Fertiberia Puerto Sagunto lanza su campaña de abonados de cara a la temporada 2026-2027, en la que el club competirá, en el año de su 75 aniversario, en la máxima categoría del balonmano español: la Liga Nexus Energía ASOBAL.

Una campaña que se presenta bajo el lema «Queremos seguir escribiendo historia», en un año histórico de nuevo para la entidad.

Los precios se diferenciarán en función de la edad, desde infantiles hasta veteranos, así como del sector del Pabellón Port de Sagunt en el que se desee obtener el abono.

Los nuevos abonados podrán formalizar su inscripción como miembros de la familia rojiblanca a través del siguiente enlace: p.berrly.com/cbmpsg/registration/5831?lang=es.