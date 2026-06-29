BALONMANO

Arranca la campaña de abonos del Fertiberia Puerto Sagunto en su vuelta a la élite

Los porteños estarán de nuevo en la máxima categoría del balonmano nacional

Sergi López

Valencia |

Arranca la campaña de abonos del Fertiberia Puerto Sagunto en su vuelta a la élite
Arranca la campaña de abonos del Fertiberia Puerto Sagunto en su vuelta a la élite | Fertiberia Puerto Sagunto

El Fertiberia Puerto Sagunto lanza su campaña de abonados de cara a la temporada 2026-2027, en la que el club competirá, en el año de su 75 aniversario, en la máxima categoría del balonmano español: la Liga Nexus Energía ASOBAL.

Una campaña que se presenta bajo el lema «Queremos seguir escribiendo historia», en un año histórico de nuevo para la entidad.

Los precios se diferenciarán en función de la edad, desde infantiles hasta veteranos, así como del sector del Pabellón Port de Sagunt en el que se desee obtener el abono.

Los nuevos abonados podrán formalizar su inscripción como miembros de la familia rojiblanca a través del siguiente enlace: p.berrly.com/cbmpsg/registration/5831?lang=es.

Por otro lado, los antiguos abonados podrán renovar su abono mediante el siguiente enlace: m.berrly.com/cbmpsg/login.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid