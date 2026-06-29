El alicantino Javier Aguado, nuevo entrenador del Levante UD Femenino

Aguado llega al conjunto levantinista tras su última experiencia en los banquillos en el Madrid CFF, equipo de la Liga F. Su trayectoria comenzó en la élite como miembro del cuerpo técnico campeón de Liga en la temporada 2017/18 con el Atlético de Madrid Femenino.

Posteriormente, continuó su desarrollo profesional en el Athletic Club Femenino, donde trabajó a las órdenes de Ángel Villacampa durante dos temporadas, acumulando experiencia en la máxima exigencia del fútbol nacional e internacional.

Aguado vuelve al Levante UD

Más adelante, vivió una etapa importante en el propio Levante UD Femenino, formando parte de un proyecto que compitió en la UEFA Women’s Champions League, una experiencia que supuso un salto competitivo en su trayectoria.

En los últimos años, ha sido primer entrenador del Elche CF Femenino, finalizando su última temporada en la parte alta de la clasificación de Segunda RFEF. Su etapa más reciente se produjo en el Madrid CFF de Liga F, donde concluyó su vinculación con el club en enero de este mismo año.

Ahora, Javier Aguado regresa al Levante UD Femenino para encabezar el nuevo proyecto deportivo, con el objetivo de devolver al equipo a la máxima categoría del fútbol femenino español.