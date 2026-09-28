Aguirre: “La gente está cansada de mensajes; el plan inmediato es ganar”

El mexicano Javier Aguirre expresó en su presentación como nuevo técnico del Valencia que su “plan inmediato” en el club de Mestalla es “ganar” y evitó enviar mensajes a una afición valencianista “cansada de mensajes” tras varias temporadas en las que su equipo ha luchado por no descender.

Nunca pudo decir que no al Valencia, "es un histórico de la Liga, del fútbol mundial, tiene una afición brutal, he venido de rival y te ‘acojonas’ como dicen ustedes. Quiero que sea para el rival un estadio imponente y quiero que el equipo vuelva a los puestos que merece”, expresó este lunes en la sala de prensa de Mestalla, donde se mostró agradecido y orgulloso por la oportunidad", ha reconocido Aguirre.

El objetivo "es el Racing de Santander, no hay más. No puedo vender lo que no tengo y en este momento tenemos un plantel que tenemos que diagnosticar para ver dónde estamos. En 2-3 semanas te contestaré como te estoy contestando", ha explicado el técnico.

Más que peso "es un orgullo. Es una gran entidad a nivel mundial. Este equipo jugó contra México antes del mundial. Más que peso es un orgullo y cualquiera querría estar en mi sitio. Gran plantel, estadio y afición. Es un reto personal para el que me siento preparado", ha dicho el mejicano.