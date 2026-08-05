1-0.- Logan Costa da la victoria al Villarreal ante un sólido Levante

Vila-real (Castellón), 5 ago (EFE).- Un gol del central Logan Costa en la segunda parte permitió al Villarreal lograr la victoria en el duelo autonómico de preparación para el inicio de la temporada ante un Levante sólido en defensa que apenas concedió ocasiones de gol.



La principal noticia en el conjunto castellonense fue el debut del portero húngaro Péter Gulácsi, que tuvo una buena actuación y resolvió con acierto las llegadas del equipo levantinista, así como el regreso a los terrenos de juego del internacional argentino Juan Foyth, tras seis meses de baja por lesión.



El partido arrancó con un Villarreal dominador, que instaló el juego en campo contrario y obligó al Levante a replegarse, aunque sin generar ocasiones claras más allá de los disparos lejanos de Gerard Moreno y Cardona.



El Levante supo esperar su momento y encontró por la banda derecha el camino hacia la portería de Gulácsi, que evitó con una parada de reflejos el tanto de Mandi.



El guardameta húngaro, poco después, volvió a intervenir con acierto para salvar un remate de Brugué. La respuesta del Villarreal, cada vez menos preciso en la circulación, fue un lanzamiento de falta de Pépé que despejó Cuñat.



Tras el descanso, el Levante, con un equipo completamente renovado, asumió un mayor protagonismo con el balón y protagonizó varias llegadas peligrosas, entre ellas un disparo demasiado centrado de Víctor.



El Villarreal mejoró en ataque con la entrada de jugadores como Moleiro y Mikautadze. Ambos participaron de forma directa en la jugada del único gol del partido, que culminó Logan Costa desde el interior del área.



Tras el tanto, el partido se abrió y ambos equipos dispusieron de llegadas a las dos áreas, aunque ninguno estuvo acertado para volver a marcar.



Ficha técnica:



1.- Villarreal: Gulácsi; Freeman, Foyth, Renato Veiga, Cardona; Pépé, Comesaña, Maciá, Buchanan, Gerard Moreno y Oluwaseyi. También jugaron en la segunda parte Logan Costa, Ayoze, Kambwala, Mikautadze, Mouriño, Carlos Romero, Moleiro, Thiago y Diatta.



0.- Levante: Cuñat; Nacho Pérez, Mandi, Dela, Manu Sánchez; Hugo Sotelo, Olasagasti, Brugué, Bardeli, Cortés e Iván Romero (Etta Eyong, min. 32). También jugaron en la segunda parte Ryan, Carlos Álvarez, Cabello, Tay, Arriaga, Víctor García, Oriol Rey, Toljan, Requena, Tunde, Musuayi y Marc Santos.



Gol: 1-0, min. 62: Logan Costa.



Árbitro: Álvaro Cánovas García-Villarrubia (Comité de la Comunidad Valenciana). Mostró tarjeta amarilla a Mandi, del Levante.



Incidencias: Encuentro amistoso disputado en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Vila-real.