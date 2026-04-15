Los trabajos de regeneración del litoral se extienden a la playa Malvarrosa de Sagunto

Tras las vacaciones de Pascua y Semana Santa, la mirada ya se dirige al verano y al estado de las playas. En este contexto, ya han comenzado los vertidos de arena en la playa de la Malvarrosa dentro del proyecto de regeneración del litoral norte de Sagunto. El alcalde del municipio, Darío Moreno, asegura que se trata de "la zona más afectada de la costa por la erosión y el efecto del espigón de Almenara".

Además del vertido de arena, el primer edil ha recordado que tras la actuación dará comienzo la segunda fase del proyecto, que consiste en la recuperación natural mediante un cordón dunar que actúe como barrera entre la playa y el interior.

Desde el consistorio saguntino sostienen que las obras de regeneración - que aportarán 1'2 millones de metros cúbicos de arena procedente de Cullera - avanzan según lo previsto.