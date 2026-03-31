'Rodando por los peques' recauda fondos para la investigación del cáncer infantil con su trayecto hasta Santiago

Un grupo de amigos de Puzol ha decidido convertir el deporte en una herramienta para ayudar. 'Rodando por los peques', una asociación creada con un objetivo muy claro: recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil.

La iniciativa surge a raíz de una historia muy cercana. La hija de uno de sus amigos, una niña de tres años, que ha sufrido esta enfermedad. Ante esa realidad, el grupo decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Querían hacer algo, aportar su granito de arena, y sobre todo movilizar a la sociedad. Así nació este proyecto solidario.

Este jueves emprenden un desafío muy especial: un viaje hasta Santiago que recorrerán en bicicleta con un propósito que va mucho más allá del propio reto deportivo. Cada kilómetro será una oportunidad para visibilizar la lucha contra el cáncer infantil y para seguir recaudando fondos destinados a la investigación.

Hasta el momento ya han conseguido reunir una cantidad importante gracias a la colaboración de muchas personas que se han sumado a la causa. Pero el objetivo es seguir creciendo, sumar apoyos y que cada pueblo y cada ciudad por la que pasen se conviertan también en parte de esta iniciativa solidaria.

Desde la asociación quieren animar a todos a colaborar, a difundir el proyecto y a implicarse. Porque cuando una causa es social y dolidaria, cada gesto cuenta.

En este podcast hablamos con José Leal y Xavi Munera, dos de los impulsores de Rodando por los peques, que nos cuentan cómo nació la asociación, qué significa para ellos este reto y cuáles son los objetivos que se han marcado.

Una conversación que conduce la periodista María José Gimeno y en la que conoceremos de cerca una historia de compromiso, amistad y esperanza



