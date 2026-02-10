ACTUALIDAD

El robo de cableado en Gilet deja sin iluminación 750 metros de la carretera de Santo Espíritu

La sustracción fue detectada tras una inspección rutinaria que confirmó la desaparición del cable público que suministra energía al sistema de alumbrado

Sergi Beltran

Sagunto |

El robo de cableado del alumbrado público en Gilet ha dejado sin iluminación cerca de 750 metros de la carretera de Santo Espíritu.

La sustracción fue detectada tras una inspección rutinaria que confirmó la desaparición del cable que suministra energía al sistema de alumbrado, lo que afecta tanto a la seguridad vial como a la de los peatones que transitan por la zona.

Desde el consistorio aseguran que los servicios técnicos trabajan para evaluar los daños y restablecer el alumbrado lo antes posible.

Los hechos ya han sido denunciados ante las autoridades, que han iniciado las investigaciones correspondientes.

