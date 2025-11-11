SUCESOS

La Policía Nacional desarticula un grupo criminal especializado en robos en domicilios que operaba en Sagunto

Durante la operación, los agentes recuperaron 75 piezas de joyería valoradas en unos 35.000 euros, un reloj de alta gama y más de 2.500 euros en efectivo

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal itinerante especializado en robos en domicilios y ha detenido en Valencia a cuatro personas, tres hombres y una mujer, de entre 41 y 49 años. El grupo está implicado en varios robos con fuerza cometidos en diferentes municipios, entre ellos Sagunto.

Durante la operación, los agentes recuperaron 75 piezas de joyería valoradas en unos 35.000 euros, un reloj de alta gama y más de 2.500 euros en efectivo, además de herramientas empleadas para forzar viviendas.

Los arrestados, todos con antecedentes por hechos similares, ya han pasado a disposición judicial. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

