ENTREVISTA

Afacam subraya el papel fundamental de su centro en nuestro territorio

Todos los detalles en esta entrevista con María José Gimeno

María José Gimeno

Sagunto |

Esta semana nos han visitado las personas usuarias de Afacam, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer del Camp de Morvedre. También han estado presentes familiares y profesionales que cada día enseñan, acompañan y contribuyen de forma muy positiva a la vida de estas personas y a la sociedad.

En esta entrevista realizada con María José Gimeno, hemos conocido todos los detalles del día a día en Afacam, cómo funcionan, cómo forman una gran familia y por qué es tan importante que existan centros de este tipo en nuestro territorio.

