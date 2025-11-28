Afacam subraya el papel fundamental de su centro en nuestro territorio

Esta semana nos han visitado las personas usuarias de Afacam, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer del Camp de Morvedre. También han estado presentes familiares y profesionales que cada día enseñan, acompañan y contribuyen de forma muy positiva a la vida de estas personas y a la sociedad.

En esta entrevista realizada con María José Gimeno, hemos conocido todos los detalles del día a día en Afacam, cómo funcionan, cómo forman una gran familia y por qué es tan importante que existan centros de este tipo en nuestro territorio.

Todos los detalles en esta entrevista con María José Gimeno.