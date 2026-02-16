Onda Cero emite el programa especial 'Semana del deporte y XXIV Gala del Deporte de Sagunto' desde la Tenencia de Alcaldía

Onda Cero Sagunto emitirá desde la calle para contar todo sobre el deporte de la localidad y sobre las personas galardonadas en esta nueva edición.

La Concejalía de Actividad Física, Salud y Deportes, ha elaborado una variada programación entre los días 14 y 19 de febrero con motivo de la Semana del Deporte, en la que el plato fuerte será la XXIV Gala del Deporte, que se celebrará el jueves 19 de febrero, en el Auditorio Joaquín Rodrigo.

Se concederán un total de 9 premios y galardones a deportistas y clubes locales por sus méritos y logros alcanzados. Concretamente, se entregará el premio a Mejor Deportista Femenina a Zaida García, el premio a Mejor Deportista Masculino a Antonio Comeche, el galardón a la Deportista Novel a Alicia Munuera, el galardón DORSAL 216 a la Visibilidad en el Deporte Femenino al Club Halterofilia Sagunto, el galardón Valores Humanos al CB Puerto, el galardón al Mérito Deportivo Más Destacado de la Comarca a Nuria Díaz, el galardón a Mejor Entidad Deportiva Local al equipo juvenil y cadete del BM Morvedre, el galardón al Fomento Deportivo a José Ramón Ojeda, y el galardón a la Trayectoria Deportiva a Gustavo Juan Samper.

Además, se hará entrega de placas conmemorativas a las entidades locales que celebran aniversarios destacados. Ellas son el Fertiberia BM Puerto Sagunto y el Club Lluita Morvedre por sus 75 aniversarios, y el Club Deportivo Ares por su 25 aniversario.

Programa en directo desde las 12.20 y hasta las 13.30 de la tarde. Presenta, María José Gimeno.