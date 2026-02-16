Dos vehículos calcinados en un incendio en el Puerto de Sagunto

Un incendio declarado anoche en la zona de las 500 viviendas del Puerto de Sagunto ha calcinado por completo dos vehículos y ha provocado daños parciales en un tercero.

El fuego se inició en la calle Vent de Gregal poco antes de las once de la noche, hasta donde se desplazaron dos dotaciones de bomberos del parque de Sagunto.

Los efectivos lograron controlar y extinguir las llamas en menos de una hora, y finalizaron la intervención pasadas las once y veinte. Según la información facilitada, no se han registrado daños personales. Las causas del incendio todavía se desconocen.