La nueva presidencia de FJFS marca su hoja de ruta para el nuevo ejercicio basada en la cercanía, el diálogo y la coordinación con las comisiones falleras

Federación Junta Fallera de Sagunto inicia una nueva etapa tras la elección por unanimidad de su nueva presidencia. Aitor Muñoz asume el cargo de presidente, acompañado por Juan Carlos Castro como vicepresidente, en un proceso marcado por el consenso y respaldado por una única candidatura.

En esta primera toma de contacto, ambos han querido dejar clara la hoja de ruta para los próximos dos años: una gestión basada en la cercanía, el diálogo constante y la coordinación con todas las comisiones falleras. La nueva presidencia pone el acento en escuchar activamente al mundo fallero y trabajar desde la unidad para afrontar los retos que se presentan en este nuevo ciclo.

Entre sus principales objetivos, destacan la voluntad de estar al servicio de las comisiones, reforzar la comunicación interna y consolidar una estructura participativa que permita seguir haciendo crecer las Fallas en la comarca.

Arranca así un periodo ilusionante, con el compromiso de fortalecer los lazos dentro del colectivo fallero y de garantizar que cada comisión se sienta parte activa en la toma de decisiones.

Una nueva etapa que comienza con mucha ilusión y con la mirada puesta en el futuro de las Fallas de Morvedre.

Todos los detalles en esta entrevista con María José Gimeno.