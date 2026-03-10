Marga Pin, María José Carrera y María Rubio, tres mujeres de distintas generaciones comparten su trayectoria y experiencia

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, cerramos nuestra programación especial sobre igualdad con una conversación intergeneracional que refleja la evolución del papel de la mujer en la política local.

Tres mujeres de distintas generaciones y trayectorias comparten su experiencia: la concejala más joven del Ayuntamiento de Sagunto, María Rubio, que representa a quienes se incorporan ahora a la vida pública; la primera teniente de alcalde María José Carrera, con años de gestión municipal; y la histórica dirigente socialista Marga Pin, referente político en la ciudad y ya retirada de la primera línea institucional.

Tres miradas distintas para analizar cómo ha cambiado la presencia de las mujeres en la política, qué obstáculos han encontrado y qué queda todavía por avanzar.

En esta tertulia presentada por María José Gimeno, todos los detalles.



