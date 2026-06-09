Entrevista

El grupo de Mototurismo Seniors de la Sociedad Vitivinícola de Sagunto celebra el 20 aniversario de hermanamiento con Millau con un recorrido hasta la ciudad gala

19 personas fueron recibidos por el Presidente del Comité de Hermanamiento, Dominique Torres y el Grupo Mototurismo “Les Griffs”

María José Gimeno

Sagunto |

El Grupo moto turismo Séniors de la Sociedad Vitivinícola de Sagunto , celebró el 20 aniversario de hermanamiento de Sagunto con ciudad de Millau y el 150 aniversario de Sociedad Vitivinícola.

19 personas fueron recibidos por el Presidente del Comité de Hermanamiento, Dominique Torres y el Grupo Mototurismo “Les Griffs”.

El grupo visitó las exposiciones y actos organizados por el Comité de Hermanamiento , en uno de estos actos “entronizaron” como embajadores del queso Roquefort al Presidente de la sociedad Vitivinícola, Antonio Bru, y al de ACEISYC José Luis Doblaré, que además tuvo una reunión con su homólogo en Millau.

También se celebró una recepción en el Ayuntamiento de Millau con el alcalde y las autoridades, con los concejales de Sagunto, Patricia Sánchez y Roberto Rovira . En ese acto se dio a conocer un resumen de la historia de la sociedad Vitivinícola y se obsequiaron camisetas del grupo Moto Séniors, con los escudos de ambas ciudades, y también se hizo entrega de entregó un “Socarrat”con el Toro de Arse , e

Los integrantes del grupo Ximo Catalán, Javier Brisac y José Luis Doblaré nos lo cuentan en esta entrevista con MJ Gimeno.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer