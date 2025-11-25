Onda Digital

El experto tecnológico Pako Giménez desvela los secretos de los coches inteligentes 'sin conductor' tras su paso por San Francisco

Giménez, junto con el CEO de Encamina Hugo de Juan, han recogido el premio al mejor Partner del año nos cuenta su experiencia

María José Gimeno

Sagunto |

Hoy en ONDA DIGITAL, Paco Giménez, experto tecnológico nos cuenta su viaje a San Francisco, donde el equipo de Encamina ha recibido el premio al Mejor Partner del Año, un reconocimiento internacional que reafirma la innovación y el talento de la compañía.

Pero su viaje no solo ha sido profesional: ha podido experimentar de primera mano el presente tecnológico, moviéndose por la ciudad en coches autónomos, vehículos sin conductor que ya forman parte de la vida cotidiana en Los Ángeles. Porque la tecnología no es futuro: la tecnología es presente, y hoy está aquí, en ONDA DIGITAL.

En esta entrevista con MJ Gimeno todos los detalles


