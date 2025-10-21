Entrevista Psicología

El experto Juan Pedro Sánchez destaca la importancia de saber escuchar en la vida cotidiana y en el ámbito laboral

Según el psicólogo del trabajo y experto en inteligencia emocional “cuando aprendemos a escuchar, también aprendemos a entender, y eso transforma nuestra manera de vivir y de trabajar”

María José Gimeno

Sagunto |

En una entrevista concedida a María José Gimeno en Más de uno, Juan Pedro Sánchez, experto en psicología del trabajo e inteligencia emocional, ha subrayado la importancia de saber escuchar, tanto en la vida cotidiana como en el ámbito laboral.

Sánchez explica que escuchar de verdad —no oír— es una habilidad fundamental que marca la diferencia en las relaciones personales y profesionales. En una sociedad cada vez más acelerada, donde predomina la prisa y la comunicación superficial, la escucha activa se convierte en una herramienta esencial para comprender, empatizar y conectar con los demás.

Desde su experiencia, señala que en el entorno laboral escuchar mejora la convivencia, la productividad y el clima organizacional, ya que permite detectar necesidades, prevenir conflictos y fomentar equipos más cohesionados. “Escuchar es entender al otro con atención, empatía y respeto”, puntualiza.

En el plano personal, añade, la escucha es el punto de partida de toda relación auténtica: nos hace más humanos y fortalece nuestros vínculos emocionales.

Como explica el experto, “cuando aprendemos a escuchar, también aprendemos a entender, y eso transforma nuestra manera de vivir y de trabajar”. En esta entrevista, todos los detalles.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer