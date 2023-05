Elecciones Canet d'en Berenguer 2023: Así queda el Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer

LEER MÁS Elecciones Sagunto 2023: Así queda el Ayuntamiento de Sagunto

En Canet d’en Berenguer, seis formaciones obtienen representación municipal aunque todo parece indicar que el PSPV-PSOE del actual alcalde, el socialista, Pere Antoni volverá a encabezar - con toda probabilidad - el Gobierno Municipal reeditando su pacto con Compromís y Esquerra Unida.

PSPV-PSOE (Pere Antoni): 5 concejales. 1.289 votos (35,57%).

PP (Leandro Benito): 3 concejales. 773 votos (21,33%).

Agrupación Vecinos Playa de Canet (Miguel Ángel Albero): 2 concejales. 474 votos (13,08%).

Compromís (Albert Valls): 1 concejal. 370 votos (10,21%).

VOX (Juan Francisco Soriano): 1 concejal. 272 votos (7,50%).

Esquerra Unida (Luis Salvador): 1 concejal. 240 votos (6,62%).

"Hemos sido la fuerza más votada, con récord de número de votos, y debemos estar orgullosos del gran resultado obtenido", reivindica el candidato del PSPV-PSOE al Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer, Pere Antoni. "Se nos ha quedado un sabor de boca un poco agridulce porque también es cierto que hemos estado muy cerca del sexto [concejal], que era, para nosotros, un resultado alcanzable en objetivo. Ahora, tendremos que plantearnos con quién vamos a pactar", añade Antoni en declaraciones a Onda Cero.

En segunda posición en Canet, el PP de Leandro Benito, con tres concejales, uno menos que en los anteriores comicios. No obstante, en cualquier caso, la sorpresa en la localidad canetera es, sin lugar a dudas, para la recién estrenada Agrupación Vecinos Playa de Canet, la candidatura política impulsada por los vecinos y las vecinas del núcleo de la playa. Han irrumpido como tercera fuerza, con dos concejales. "Esperamos no defraudar a los vecinos que nos han apoyado y a todos los del pueblo, que también es su playa. Ahora, a trabajar por nuestra playa, por nuestros servicios y por nuestras infraestructuras. Esperamos no defraudar a nadie", analiza el candidato de Agrupación Vecinos Playa de Canet, Miguel Ángel Albero, a preguntas de esta emisora de radio.

Por lo demás, en Canet d’en Berenguer, un concejal para Compromís, otro para VOX — que logra entrar por vez primera — y uno más para Esquerra Unida. Agrupación Canet se queda, por su parte, sin representación.