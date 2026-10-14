Desmantelada en Sagunto una clínica clandestina que prometía curaciones mediante el uso de drogas

La Guardia Civil ha desmantelado en Sagunto una supuesta clínica clandestina que administraba sustancias psicoactivas a sus pacientes bajo falsas promesas de curación. La operación se ha saldado con un detenido y una mujer investigada, ambos de nacionalidad argentina, a quienes se atribuyen delitos contra la salud pública, intrusismo profesional y estafa.

Según la investigación, en estos retiros se suministraban sustancias como ayahuasca, hongos alucinógenos, psilocibina y preparados conocidos como kambó y bufo alvarius, a los que se atribuían propiedades medicinales sin respaldo científico. Los responsables carecían de titulación sanitaria y cobraban hasta 500 euros por participante.

Durante el registro, realizado el pasado 25 de septiembre en un chalé de Sagunto, los agentes intervinieron sustancias pendientes de análisis, hongos, una máquina para fabricar cápsulas, básculas de precisión, dinero y documentación médica de varios pacientes.

La investigación, denominada operación Quimera, ha permitido detectar además otra instalación similar en Argentina vinculada a la misma organización. Las diligencias se han remitido al Tribunal de Sagunto.