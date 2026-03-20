Los cofrades de Sagunto votan este domingo levantar el veto a las mujeres para que puedan procesionar

Este domingo, la Semana Santa Saguntina se juega mantener su distintivo de Fiesta de Interés Turístico Nacional en una jornada clave para su futuro. La cofradía que organiza esta celebración desde hace más de cinco siglos votará nuevamente si permite la incorporación de mujeres, una decisión que podría influir directamente en el expediente abierto por el Ministerio de Turismo.

Con motivo de esta votación, la plataforma Semana Santa Inclusiva ha convocado una concentración a las cuatro de la tarde a las puertas de la ermita de la Sang, sede de la cofradía. La protesta, de carácter cívico, busca mostrar el apoyo social a una apertura que consideran necesaria para garantizar la igualdad y cumplir con los criterios exigidos para mantener el reconocimiento turístico.

Blanca Ribelles y José Vicente Blasco lo explican en esta entrevista con María José Gimeno.