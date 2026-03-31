Canet proyecta “La huella del tiempo”, el documental del "superabuelo" Pepe García y su marca longevidad positiva

La edad no es un límite cuando hay actitud, entrenamiento y ganas de superarse. Esa es la idea que inspira “La huella del tiempo”, el documental inspirado por Pepe García y su marca longevidad positiva.

La película sigue la historia de una expedición muy especial: cinco personas de entre 60 y 65 años que, tras meses de preparación y entrenamiento, se propusieron alcanzar una de las montañas más altas de Perú. Un reto físico y también emocional que demuestra que el deporte, la aventura y los sueños no entienden de edad.

El documental ya ha sido reconocido con un premio en el Festival de Málaga y ahora llega a nuestra comarca. Se proyectará el próximo 5 de abril, domingo, de 18:00 a 20:00 horas, en el Auditorio Municipal de Canet d’en Berenguer.

La sesión contará además con la presencia de su director y expedicionario, Pepe García, que compartirá con el público la experiencia vivida durante esta aventura en la montaña.

Una cita organizada por el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer que invita a reflexionar sobre el paso del tiempo, la actividad física y la capacidad de seguir marcándonos retos a cualquier edad



