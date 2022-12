El calor atípico afecta al campo: "Que la segunda campaña no tenga problemas y los precios acompañen"

Las altas temperaturas para esta época del año y el viento de poniente que soplará durante las próximas horas podría tener efectos negativos sobre el campo. Los agricultores alertan de que la segunda campaña de frutos como la clementina podrían verse en jaque ante la ausencia de las bajas temperaturas correspondientes a esta época. De hecho, el presidente de ASCOSA-AVA, Francisco Campillo, recuerda que la primera campaña de la clementina ya tuvo que adelantarse por la merma en la cantidad recogida y que los precios en el mercado tampoco acompañaron.

"Hay que tener en cuenta que hay mucho recolectado a causa de la merma en la producción y esperábamos que, para Navidad, no quedaran prácticamente clementinas de primera campaña y así ha ocurrido", analiza Campillo en declaraciones a Onda Cero. "Esperamos que la segunda campaña, tanto en las mandarinas tardías como en las naranjas, no tengamos problemas y los precios acompañen", explica el presidente de ASCOSA-AVA, Francisco Campillo, en referencia a las próximas campañas citrícolas en El Camp de Morvedre.

Sobre el viento de poniente que soplará, Campillo destaca que el viento suele ser negativo para el campo aunque, eso sí, si sopla con mucha fuerza o, incluso, con rachas huracanadas, que no será ni mucho menos el caso de estos días. "Los vientos, normalmente, nunca vienen bien y, sobre todo, si son un poco huracanados", advierte el máximo responsable de ASCOSA-AVA en declaraciones a esta emisora de radio. "La verdad es que, de momento, no nos ha ocurrido eso y podemos levantar el dedo porque no nos ha ocurrido nada. Si el viento sopla con fuerza, esperemos que no pase nada", confía Francisco Campillo preguntado por Onda Cero.