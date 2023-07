Baladre tendrá Consejo de Barrio: "Es momento de dar un impulso a la zona"

Baladre volverá a contar con un consejo de barrio, un foro que, cada dos meses, reunirá al Ayuntamiento de Sagunto con las principales asociaciones de la zona. El objetivo pasa por impulsar, de manera conjunta y consensuada, iniciativas de mejora en materia de educación, de infraestructuras y de servicios públicos de Baladre, entre otras cuestiones. Está previsto que el nuevo Consejo de Baladre entre en funcionamiento este mismo mes de julio, aunque ya ha sido presentado oficialmente.

El alcalde de Sagunto, Darío Moreno, ha reivindicado el barrio de Baladre y, como muestra, ha destacado las inversiones puestas en marcha en la zona durante los últimos meses. "Cuando uno se siente del barrio, lo cuida, hace ver al resto de vecinos y vecinas que es importante, genera comunidad, hablamos los unos con los otros, hay menos violencia, hay menos situaciones conflictivas... Todo eso también tenemos que cuidarlo. Yo creo que tenemos que ser maximalistas", ha explicado Moreno en la presentación del nuevo Consejo de Baladre.

"Es el momento de darle un impulso [al barrio de Baladre]. Creemos firmemente que, en el barrio, hay margen de mejora y en esas vamos a estar", ha reivindicado, por su parte, el teniente de alcalde de Baladre, Raúl Palmero. "El Consejo pretende ser un marco donde se trabajen líneas estratégicas de limpieza, de jardinería, de mantenimiento... Líneas que todas las asociaciones y colectivos creemos necesarias, que debemos impulsar", ha afirmado Palmero en declaraciones a los medios de comunicación.

En nombre de los vecinos y vecinas, el presidente de la Asociación Vecinal de Baladre, Francisco García, ha agradecido iniciativas como este nuevo consejo de barrio aunque, al tiempo, ha resaltado la necesidad de acelerar los trabajos ya anunciados hasta ahora. "Creo que este barrio necesita no solamente eso sino muchísimo mas porque el barrio esta muy deteriorado. Tenemos que acelerar esas obras. La gente no puede bajar a la calle por no tener ascensor", ha detallado, finalmente, Francisco García.