Zombies, Formación, Salud Mental y Party Tecnológica en el Centre Juvenil de La Nucía

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Nucía ha dado a conocer la completa programación de cursos, talleres y eventos que acogerá el Centre Juvenil durante este curso 2026-2027. Una propuesta variada y transversal diseñada para dar respuesta a las inquietudes formativas, creativas, de ocio y de orientación laboral del colectivo juvenil del municipio. Destaca como novedad la “Ludoteca” los viernes y sábados por la tarde con diferentes juegos, retos y talleres. Un ocio alternativo para el fin de semana para la juventud nuciera.

La presentación de este conjunto de actividades ha contado con la presencia de Gemma Márquez, concejala de Juventud y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, quien afirmó que “Queremos que el Centre Juvenil siga siendo un punto de encuentro activo e integrador para nuestros jóvenes. Para ello se ha preparado un calendario repleto de novedades tecnológicas, alternativas de ocio saludable y orientación académica. Además, con la puesta en marcha de “la Ludoteca”, “la casa de la juventud nuciera” ampliará horarios abriendo también los sábados por la tarde generando un espacio de encuentro y socialización entre l@s jóvenes”.

Una nueva programación cuyos protagonistas son 6 de los 12 Corresponsales Juveniles que aparecen en la portada del folleto, disfrazados de superhéroes y superheroínas.

Novedad: Ludoteca Centre Juvenil

Este año el Centre Juvenil ampliará sus horarios de atención gracias a la novedosa Ludoteca en la que niñas, niños y jóvenes podrán disfrutar de numerosas actividades y espacios de convivencia. Los viernes de 17,30 a 19,30 horas se ha previsto realizar talleres: manualidades, juegos de mesa, juegos cooperativos, diversión y otras sorpresas para las niñas y niños. La juventud nuciera tendrá su propio espacio en esta novedosa Ludoteca que ampliará los horarios del Centre Juvenil los viernes hasta las 21 horas y los sábados de 18 a 21 horas con actividades de creatividad, juegos y retos, arte urbano, talleres temáticos, etc. Un ocio alternativo para el fin de semana para la juventud nuciera.

Zombies, tecnología, ocio y viajes

La concejalía de Juventud ha programado varios eventos tecnológicos y de ocio en su oferta de actividades. El viernes 23 de octubre tendrá lugar la 13ª edición de la Party Tecnológica. Los zombies volverán a La Nucía con el evento “Love Zombies” (10 de abril de 2027), un macrojuego de supervivencia en la Ciutat Esportiva Camilo Cano. Además, en el mes de diciembre habrás más novedades con Teatro Callejero de Magia Navideña y la Gyncana “Jumanji”.

Este año se han vuelto a preparar varias opciones de viajes a la nieve, concretamente a los siguientes destinos: Val Thorens, Baqueira, Grand Valira, Pal-Arinsal y Spot Esquí con precios subvencionados para empadronados.

Dentro de la programación de viajes, el pasado puente se realizó la excursión a Puy du Fu en Toledo con 60 personas inscritas y agotando todas las plazas ofertadas.

Cursos anuales y talleres

El Centre Juvenil, equipado con salas polivalentes, aulas informáticas y espacios de estudio, albergará a lo largo del curso diversas propuestas formativas e itinerantes:

Escuela de Dibujo y Pintura, con grupos para diferentes niveles y edades y dirigida por Ofelia Jurado. Escuela de Música Moderna, con clases de guitarra, canto e iniciación a la Escuela de DJ’s, impartida por Román Rodríguez. Corte, Confección y Patronaje, para aprendizaje y desarrollo del diseño textil a cargo de la profesora Josefina Sánchez. Ajedrez, una de las novedades de estos cursos anuales, con clases de iniciación y perfeccionamiento, a cargo del profesor Kiko Llorens para iniciación y perfeccionamiento. Pilates: clases semanales para reforzar la musculatura, aumentar la flexibilidad y el equilibrio, adaptadas a diferentes niveles con el profesor Daniel García. Chi-Kung, gimnasia energética con la que se gestiona y dirige la energía vital para fortalecer y sanar el cuerpo físico, mental y emocional, a cargo de la profesora Eva Trota.

Los talleres temáticos infantiles también volverán a estar presentes para que los más pequeños puedan realizar sus propias creaciones y llevárselas a casa. Habrá talleres de manualidades en las siguientes fechas: 26 de octubre – Halloween, 15 de marzo – Día del Padre y 30 de abril – Día de la Madre.

Orientación, Empleo y Salud Mental

El completo programa 2026/2027 de Juventud refuerza los servicios de acompañamiento académico y desarrollo personal con formaciones, charlas, ferias y premios:

El 20 de noviembre tendrá lugar en el Centre Juvenil la sesión “Un Viaje a tu Interior” en la que l@s participantes podrán reforzar conexiones con los sentimientos y el crecimiento emocional.

El 18 de diciembre se ha programado una charla relacionada con el equilibrio mental, hábitos sólidos, seguridad personal y motivación. El ponente será el influencer de la Marina Baixa Ernesto Romero, conocido como @porter4house

Los días 11 y 12 de marzo se realizará el taller “Encuentra tu Empleo”. También se ha programado “Técnicas de Estudio” (26 de octubre), “Manipulador de Alimentos” (16 de febrero), “Monitor de Actividades de Ocio y Tiempo Libre” y de monitor de “Aula Matinal”, “Transporte Escolar” y “Comedor”.

La IX Feria Académica “Oriéntate” tendrá lugar el 24 de marzo de 2027 para dar a conocer opciones universitarias, FP y salidas profesionales. Los VII Premios al Rendimiento Académico se volverán a realizar para reconocer al esfuerzo del alumnado del IES La Nucía.

Exposiciones y charlas

El arte también tendrá su espacio con las exposiciones de la Escuela de Dibujo y Pintura de Ofelia Jurado y las obras que se trabajarán desde la novedosa Ludoteca Juvenil La Nucía. No faltará la tradicional muestra “No em Toques el Whatsapp” cedida por el IVAJ. También se ha programado Forum Jove en el que mediante una mesa redonda los jóvenes podrán exponer sus inquietudes e ideas a representantes políticos municipales.

La Escuela de Familias volverá un año más con su sexta edición con la finalidad de proporcionar herramientas y capacidades para solventar conflictos de los adolescentes.

Información e inscripciones

La Concejalía de Juventud recuerda que a través del Centre Juvenil también se puede tramitar el Carnet Jove gratuito, la Tarjeta Azul Avanza para el transporte interurbano o la reserva del servicio Tramús Bus. Todas las personas interesadas en inscribirse o solicitar más información pueden dirigirse al Centre Juvenil (Avda. Marina Baixa, 8), llamar a los teléfonos 966897070 / 697112643, enviar un correo a cj@lanucia.es o consultar las redes sociales oficiales del centro @centrejuvenillanucia

Además, se ha creado un canal de difusión “Hola Juventud” para poder estar al corriente de todas las novedades, que se pude inscribir accediendo a través de QR.