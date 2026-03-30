Villajoyosa ya tiene listas sus playas para la Semana Santa

Villajoyosa empieza la temporada con sus 13 playas y los dos Senderos Azules de la Colada de la Costa y la Volta al Cantal listos para acoger a residentes y turistas en los días de vacaciones. Las distintas concejalías entre ellas las de playa ha realizado un conjunto de actuaciones de adecuación, mantenimiento y mejora en playas, calas, senderos litorales y espacios naturales del municipio con motivo de la llegada de la Semana Santa. Como cada año, las playas contarán con servicio de socorrismo, que empieza este jueves santo 2 de abril hasta el 9 de abril. Escuchamos a Marcos Zaragoza, alcalde de Villajoyosa

Los trabajos ejecutados en las playas incluyen limpieza manual y mecánica de arena, retirada de residuos y restos naturales, acondicionamiento de accesos, revisión de pasarelas, mobiliario, duchas y lavapiés, así como la puesta a punto de la señalización y elementos de seguridad.

Además, se ha reforzado el servicio con un equipo de seis operarios que trabajan de forma continua en tareas de mantenimiento, limpieza y recogida de residuos en playas y calas del municipio. También se ha actuado en los senderos litorales galardonados con la bandera Sendero Azul y espacios naturales con trabajos de limpieza, y reparación de señalética.

El horario de Socorrismo es de 11:00 a 18:00 horas en las playas del Centro, Torres, Varadero, Paradís, Bol Nou y La Caleta. El servicio contará con 15 socorristas cualificados, un patrón y un coordinador. El servicio de socorrismo, a manos de la empresa Servitur Salvament hasta 2028, cuenta con una moto de agua y un vehículo de intervención rápida, entre otros medios de vigilancia y rescate. Además, funciona en coordinación con la Policía Local, Protección Civil y los servicios de emergencia, para asegurar que cualquier eventualidad se resuelva de manera rápida y eficaz.