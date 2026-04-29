seguridad ciudadana

Villajoyosa refuerza la seguridad vial con radares pedagógicos y pasos de peatones inteligentes

Ambas actuaciones, con una inversión superior a 111.000 euros, buscan reducir la velocidad y mejorar la protección de los peatones

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Villajoyosa refuerza la seguridad vial con radares pedagógicos y pasos de peatones inteligentes
Villajoyosa refuerza la seguridad vial con radares pedagógicos y pasos de peatones inteligentes | Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa ha puesto en marcha nuevas medidas para mejorar la seguridad vial con la instalación de radares pedagógicos en puntos estratégicos de la ciudad, una iniciativa destinada a concienciar a los conductores y fomentar la reducción de la velocidad en calles y avenidas con alta afluencia de tráfico.

Esta actuación se complementa con la implantación de quince nuevos pasos de peatones inteligentes en distintos barrios, que incorporan iluminación horizontal y vertical, así como sistemas de detección de peatones para aumentar la visibilidad y la seguridad en los cruces, especialmente en horario nocturno o en condiciones de baja visibilidad.

Los nuevos dispositivos se ubican en vías clave como la avenida País Valencià, avenida Mariners de la Vila Joiosa, la Cala o la calle Colón, entre otras, abarcando tanto el casco urbano como accesos principales a la localidad.

La inversión destinada a estas actuaciones asciende a 71.133,15 euros para los pasos de peatones inteligentes y 40.034,41 euros para los radares pedagógicos, reforzando así el compromiso municipal con una movilidad más segura y sostenible.

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