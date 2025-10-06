Villajoyosa refuerza la seguridad vial con pasos de peatones inteligentes y radares pedagógicos con una inversión de 130.000 €

El primer contrato contempla el suministro e instalación de al menos 27 pasos de peatones inteligentes, con un presupuesto estimado de 90.522,35 euros. Esta iniciativa busca incrementar la seguridad de los peatones en zonas críticas del municipio. Antes de iniciar las obras, se realizará el replanteo de arquetas y zanjas, así como la localización de instalaciones existentes para evitar interferencias. Por otro lado, se ha aprobado también el expediente de contratación para la adquisición e instalación de 10 radares pedagógicos, con un presupuesto de 41.322,31 euros. Estos dispositivos, compatibles con la futura Plataforma Ciudad Municipal, permitirán gestionar mejor la movilidad urbana y controlar la velocidad del tráfico.