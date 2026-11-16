Villajoyosa organiza “L’Escola Món en Igualtat. Drets en acció” el 7 de diciembre para facilitar la conciliación laboral de las familias

El Ayuntamiento de Villajoyosa organiza “L’Escola Món en Igualtat. Drets en acció” el lunes, 7 de diciembre, para facilitar la conciliación laboral de las familias durante el puente de diciembre. Este campus, promovido por la Concejalía de Educación, Servicios Sociales e Igualdad, está dirigido a niños y niñas de entre 3 y 12 años empadronados en Villajoyosa.

Esta “escola”, incluida en el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, se celebrará en el CEIP Doctor Álvaro Esquerdo el 7 de diciembre, día no lectivo en el municipio. El horario de esta escuela de conciliación será de 9.00 a 14.00 horas. El alumnado tiene la posibilidad de utilizar el servicio de ‘escola matinera’ e iniciar la jornada a las 8.00 horas. Los escolares deberán llevar agua y almuerzo.

“Esta actividad es gratuita para los niños empadronados en Villajoyosa y se ofrecerán talleres, juegos y bailes tematizados dirigidos por profesionales que posibilitan la conciliación laboral con la vida familiar”, indicaron la concejala de Educación, Marisa Mingot.

La edil de Servicios Sociales e Igualdad, Maite Sánchez indicó que “ofrecemos de nuevo este servicio, como cada vez que hay un día no lectivo, para facilitar a las familias la conciliación laboral. El objetivo es que el alumnado pueda disfrutar de un tiempo de ocio en el que se promueve el aprendizaje y la convivencia”. Esta actividad está dirigida por profesionales preparados también para atender las necesidades adaptativas del alumnado que lo requiera.

Las inscripciones se pueden realizar a través de https://www.trokolo.com/escolamonidrets hasta el 30 de noviembre.