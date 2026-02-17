Los vecinos de Villajoyosa contarán con informes meteorológicos gratuitos para reclamar daños al seguro

El Ayuntamiento de Villajoyosa informa a la ciudadanía de la disponibilidad de un servicio municipal consolidado que permite acceder a informes meteorológicos oficiales de forma gratuita, con el fin de facilitar la tramitación de posibles reclamaciones ante las compañías aseguradoras por daños derivados de episodios de viento o precipitaciones intensas.

El Alcalde Marcos Zaragoza señaló que “el Ayuntamiento mantiene a disposición de vecinos y residentes este servicio de carácter permanente, que adquiere especial relevancia en situaciones como las vividas estos días, al ofrecer respaldo documental oficial para la gestión de incidencias”.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Carlos Soler, explicó que “se trata de una herramienta técnica y accesible que permite obtener datos certificados sobre viento y precipitaciones registrados en el municipio, facilitando así los trámites administrativos que puedan derivarse de estos episodios”.

El servicio se nutre de dos estaciones meteorológicas instaladas en el municipio, una ubicada en el casco urbano y otra en el Puerto, cuyos datos son procesados y certificados por la empresa especializada Inforatge.

Esta información en tiempo real permite al Ayuntamiento de Villajoyosa anticiparse y adoptar medidas preventivas ante alertas meteorológicas decretadas por el 112, reforzando así la seguridad y la capacidad de respuesta municipal.