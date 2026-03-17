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Villajoyosa instalará placas solares para el autoconsumo colectivo en la cubierta de cinco edificios municipales

El proyecto corresponde a la actuación número 5 del PSTD (Plan de Sostenibilidad Turística en Destino) con una inversión de 289.367 euros se encuentra en proceso de licitación

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Villajoyosa instalará placas solares para el autoconsumo colectivo en la cubierta de cinco edificios municipales
Villajoyosa instalará placas solares para el autoconsumo colectivo en la cubierta de cinco edificios municipales | Onda Cero Marina Baixa

Este proyecto cuenta con una inversión prevista de 289.367,65 euros y consiste en la instalación de placas solares en el Mercat Municipal, el polideportivo Marta Baldó, el polideportivo La Torreta, el CEIP Doctor Álvaro Esquerdo y el CEE Secanet. Escuchamos a Rosa Llorca, la concejal de Industria, Comercio y Turismo.

Las placas solares que se instalen serán de autoconsumo conectadas a la red en la modalidad de autoconsumo colectivo, con excedentes, acogida a compensación, como recoge el proyecto.

Es decir, permitirá generar energía solar compartida entre edificios municipales y estará conectada a la red eléctrica. La energía sobrante que no se consuma se vertirá a la red y se compensará en la factura eléctrica, contribuyendo a un ahorro económico y a la sostenibilidad del municipio.

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