Villajoyosa instalará placas solares para el autoconsumo colectivo en la cubierta de cinco edificios municipales

Este proyecto cuenta con una inversión prevista de 289.367,65 euros y consiste en la instalación de placas solares en el Mercat Municipal, el polideportivo Marta Baldó, el polideportivo La Torreta, el CEIP Doctor Álvaro Esquerdo y el CEE Secanet. Escuchamos a Rosa Llorca, la concejal de Industria, Comercio y Turismo.

Las placas solares que se instalen serán de autoconsumo conectadas a la red en la modalidad de autoconsumo colectivo, con excedentes, acogida a compensación, como recoge el proyecto.

Es decir, permitirá generar energía solar compartida entre edificios municipales y estará conectada a la red eléctrica. La energía sobrante que no se consuma se vertirá a la red y se compensará en la factura eléctrica, contribuyendo a un ahorro económico y a la sostenibilidad del municipio.