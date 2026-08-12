Villajoyosa ejecutará medidas para la prevención de incendios en dos zonas forestales con una inversión de más de 35.000 euros

El Ayuntamiento de Villajoyosa ejecutará dos nuevas actuaciones en zonas forestales del municipio para reforzar la prevención frente a incendios, con una inversión total de 35.714 euros. Los dos proyectos están incluidos en el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales (PLPIF) y cuentan con financiación de la Diputación de Alicante, con una aportación de 17.857 euros para cada actuación.

El concejal de Medio Ambiente y Agricultura, Carlos Soler, explicó que “son dos actuaciones diferentes pero complementarias: una permitirá mejorar el acceso y la seguridad de los vehículos de emergencia y la otra reforzará una de las áreas cortafuegos de nuestro término municipal”.

Soler señaló que “la prevención de incendios empieza mucho antes de que exista una Emergencia, sino que se inicia con el mantenimiento de nuestros montes, mejorando los accesos y creando zonas que permitan actuar con mayor rapidez y seguridad”.

La primera de las subvenciones va destinada a la adecuación y pavimentación de la pista forestal 2.192.01, situada en la zona forestal de La Moratalla Grossa. Se trata de una vía fundamental en esta zona del término municipal, ya que conecta los barrancos de l’Aigüeta y el Carritxal.

Los trabajos se realizarán sobre 161,43 metros del camino y supondrán la pavimentación de una superficie de 565 metros cuadrados, con una anchura media de 3,5 metros.

“El objetivo es adecuar el estado del firme y garantizar que los vehículos de emergencia, extinción y vigilancia puedan acceder con rapidez y seguridad a esta zona forestal”, indicó el edil del área. Además, por su ubicación y conexión entre ambos barrancos, “este camino puede resultar fundamental como vía de evacuación o escape ante una posible emergencia”, añadió el concejal.

La segunda actuación se llevará a cabo en el área cortafuegos ALT-1, situada en la zona de Alt de Ximo y que abarca las inmediaciones del Tossal de Mingot, Racó del Dido y les Rancalloses.

En esta zona se realizarán trabajos de desbroce manual y selectivo de matorral pirófito, clareo de masas de pino carrasco (Pinus halepensis), poda de ramas bajas y trituración e incorporación al terreno de los restos vegetales. La intervención abarcará 760,1 metros lineales, con una anchura media de 9 metros en el lado derecho y 18 metros en el izquierdo, actuando sobre una superficie total de 2,03 hectáreas.

Carlos Soler destacó que “con estas actuaciones seguimos avanzando en la protección de nuestros espacios naturales, pero también en la seguridad de las personas. Reducir la cantidad y continuidad del combustible vegetal puede ayudar a dificultar la propagación de un incendio y facilita el trabajo de los medios de extinción”.

Estas dos intervenciones se suman al proyecto ya previsto en 15,63 hectáreas del monte municipal de l’Alt de Sebastià, destinado a mejorar el estado de la masa forestal, reducir la acumulación de combustible vegetal y reforzar la prevención frente a incendios forestales. Esta actuación cuenta con una inversión de 60.000 euros financiada íntegramente por la Diputación de Alicante mediante una subvención no dineraria para la mejora de masas forestales.

El concejal de Medio Ambiente añadió que “estamos actuando en diferentes puntos del término municipal y con distintos tipos de trabajos porque la prevención forestal necesita planificación y continuidad. Nuestro objetivo es tener unos montes cada vez mejor gestionados, más cuidados y preparados frente al riesgo de incendios”.