Villajoyosa destina 50.000 euros a ayudas para transporte universitario y de FP Superior

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha aprobado una convocatoria de ayudas al transporte para estudiantes universitarios y de Formación Profesional de Grado Superior del curso 2025/2026, con una dotación total de 50.000 euros.

Estas subvenciones están dirigidas a alumnos que, por circunstancias personales, familiares o económicas, necesiten apoyo para cubrir los gastos de desplazamiento a sus centros educativos.

Podrán solicitar la ayuda los estudiantes matriculados en grado, licenciatura, máster o FP Superior, siempre que el centro esté a 10 kilómetros o más de su domicilio y hayan cumplido los requisitos académicos mínimos. Las solicitudes deberán presentarse en la sede electrónica municipal en un plazo de 15 días hábiles desde su publicación oficial.