Villajoyosa cuenta con sensores inteligentes para mejorar la recogida en zonas turísticas

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha invertido 72.569,75 euros en la implantación de 262 sensores que permitirán medir en tiempo real el nivel de llenado de los contenedores ubicados en las zonas con mayor afluencia turística.

Gracias a este sistema, el consistorio podrá optimizar las rutas de recogida, reducir costes operativos y disminuir las emisiones de CO₂. Además, la tecnología facilitará la obtención de datos fiables sobre la generación de residuos, especialmente los vinculados a la población flotante y al turismo, lo que permitirá dimensionar mejor el servicio en temporada alta.

Toda la información se gestionará desde una plataforma digital centralizada que permitirá visualizar datos en tiempo real, generar informes automáticos y realizar un seguimiento continuo del sistema. Asimismo, los datos se integrarán en la futura plataforma de Ciudad Inteligente del municipio, reforzando la estrategia de modernización y sostenibilidad urbana.