innovación

Villajoyosa cuenta con sensores inteligentes para mejorar la recogida en zonas turísticas

Villajoyosa ha instalado 262 sensores inteligentes en contenedores de áreas turísticas con el objetivo de optimizar el servicio de recogida de residuos

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Villajoyosa cuenta con sensores inteligentes para mejorar la recogida en zonas turísticas
Villajoyosa cuenta con sensores inteligentes para mejorar la recogida en zonas turísticas | Onda Cero Marina Baixa

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha invertido 72.569,75 euros en la implantación de 262 sensores que permitirán medir en tiempo real el nivel de llenado de los contenedores ubicados en las zonas con mayor afluencia turística.

Gracias a este sistema, el consistorio podrá optimizar las rutas de recogida, reducir costes operativos y disminuir las emisiones de CO₂. Además, la tecnología facilitará la obtención de datos fiables sobre la generación de residuos, especialmente los vinculados a la población flotante y al turismo, lo que permitirá dimensionar mejor el servicio en temporada alta.

Toda la información se gestionará desde una plataforma digital centralizada que permitirá visualizar datos en tiempo real, generar informes automáticos y realizar un seguimiento continuo del sistema. Asimismo, los datos se integrarán en la futura plataforma de Ciudad Inteligente del municipio, reforzando la estrategia de modernización y sostenibilidad urbana.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer