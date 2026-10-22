Villajoyosa se convierte en centro de creación artística con el programa “Impuls a la Dansa” y la compañía Marroch

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villajoyosa se suma este mes de octubre al programa “Impuls a la Dansa”, un proyecto promovido por Dansa Valencia y el Institut Valencià de Cultura (IVC) que tiene como objetivos principales descentralizar la danza contemporánea, apoyar a las compañías valencianas y conectar la creación artística con el tejido social de los municipios.

La concejala de Cultura, Marisa Mingot, indicó que “para Villajoyosa, esta iniciativa cobra un significado especial, ya que no se limita a programar solo un espectáculo finalizado, sino que transforma a Villajoyosa en un espacio vivo de creación e investigación artística”.

En el marco de esta residencia de dos semanas de duración, el Auditori del centre social Llar del Pensionista acoge a la compañía Marroch, que se encuentra trabajando de manera directa en el montaje y exploración de su nueva pieza escénica, titulada “Cuerpo Espín”.

La edil de Cultura recalcó “la importancia de respaldar el talento y la creación desde su origen para situar a Villajoyosa en los circuitos culturales de referencia de la Comunitat Valenciana, fomentando al mismo tiempo una experiencia cultural compartida, cercana y participativa con los vecinos y vecinas”.

El último paso de este proceso creativo, se celebrará una jornada de puertas abiertas dirigida a toda la ciudadanía el próximo miércoles, 28 de octubre, a las 17.00 horas en el Auditori del centre social.

La concejala del área explicó que “la actividad se estructurará en dos partes. Primero, una muestra escénica de unos 20 minutos, donde el equipo de la compañía Marroch

compartirá sobre el escenario un adelanto de los materiales, ideas, movimientos y

exploraciones desarrolladas durante las dos semanas de residencia”. La segunda será un encuentro con el equipo artístico, donde “se abrirá un espacio de diálogo a través de una breve presentación donde los creadores explicarán las metodologías de trabajo e investigaciones en las distintas áreas del espectáculo, como el movimiento, la escenografía, la música y el diseño de vestuario”, indicó Marisa Mingot.

La concejala de Cultura agregó que “esta propuesta abre al público el espacio de investigación artística para mostrar no solo el resultado final, sino también las preguntas, decisiones, pruebas y descubrimientos que forman parte del nacimiento de una obra contemporánea”. Marisa Mingot animó a la ciudadanía a participar de este encuentro cultural.