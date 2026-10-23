Villajoyosa consolida sus “Escoles” para niños y adolescentes para facilitar la conciliación laboral de las familias en vacaciones

El Ayuntamiento de Villajoyosa sigue apostando por la conciliación laboral de las familias en los periodos de vacaciones de los escolares con la consolidación de sus “Escoles” en periodos concretos como Navidad, Pascua o los días no lectivos.

Este servicio se ofrecerá durante 17 días clave en el calendario escolar y está impulsado por las Concejalías de Educación y Servicios Sociales e Igualdad dentro del marco del Plan Corresponsables.

La edil de Educación, Marisa Mingot, y la de Servicios Sociales e Igualdad, Maite Sánchez explicaron que esta iniciativa pública “tiene como objeto consolidar la garantía del cuidado como un derecho desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres”. El objetivo “es favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de las familias del municipio. Al mismo tiempo, promueve alternativas de ocio educativo, saludable e igualitario para la infancia y la juventud local”.

Este servicio ha sido adjudicado a Trokoló Ocio Educativo SLU y Filias Desarrollo Comunitario SL tras un procedimiento de licitación para la adjudicación del servicio de atención profesional a menores en periodos vacacionales. El contrato cuenta con presupuesto de 50.000 euros anuales y una duración de un año, prorrogable hasta dos años adicionales.

La concejala de Educación indicó que “el proyecto comprende la planificación, organización y ejecución integral de dos programas diferenciados”. Por un lado, “las escuelas de Conciliación para la infancia dirigido a niños y niñas de entre 3 y 12 años (así como menores con necesidades educativas especiales de hasta 18 años)”. Estas se desarrollarán durante 17 días clave del calendario escolar, abarcando las vacaciones de Navidad, Pascua y los días no lectivos fijados por el Consejo Escolar Municipal. El programa “incluye servicio de Matinera desde las 08.00 horas y actividades lúdico-pedagógicas orientadas a la coeducación y el desarrollo integral”, indicó la edil.

La concejala de Servicios Sociales e Igualdad indicó que “el otro programa es el de los Campamentos Coeducativos diseñado específicamente para adolescentes de entre 11 y 16 años (desde 6º de Primaria hasta 4º de la ESO)”. Este servicio “se prestará en los periodos vacacionales de Pascua y verano en diversos espacios y dependencias municipales, ofreciendo talleres desde la perspectiva de género, dinámicas grupales, actividades al aire libre y acuáticas”, añadió Maite Sánchez.

La prestación del servicio garantiza estándares de calidad y seguridad mediante ratios reducidas de monitoraje por grupo, prestando especial atención a la inclusión de menores con diversidad funcional. Asimismo, el equipo técnico adscrito al proyecto estará formado por profesionales cualificados en el ámbito sociocultural y del ocio educativo, reforzando el compromiso con la igualdad de género y el fomento del empleo joven.

Las inscripciones para los diferentes periodos vacacionales se gestionarán a través de la plataforma virtual habilitada por la entidad adjudicataria de forma previa al inicio de cada actividad.