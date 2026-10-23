Villajoyosa completa la red de cortafuegos de l’Arginent

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha finalizado los trabajos de apertura de áreas cortafuegos en la partida de l’Arginent, con los que se completa la red prevista en esta zona. La actuación ha abarcado una superficie de 3,18 hectáreas y da continuidad a las intervenciones realizadas en años anteriores para reforzar la protección de las viviendas y del entorno forestal.

El Alcalde Marcos Zaragoza destacó que “la seguridad de los vecinos es nuestra prioridad. En un entorno como l’Arginent, donde hay viviendas aisladas junto a una importante masa forestal, actuar de forma preventiva es esencial para proteger a las personas, sus bienes y nuestro patrimonio natural”.

La intervención responde a las características de este entorno, donde se intercalan viviendas unifamiliares aisladas entre una densa masa forestal. Su objetivo prioritario es mejorar la seguridad de las personas y sus bienes, además de proteger el medio natural mediante la creación de franjas que interrumpen la continuidad de la vegetación combustible y dificultan la propagación del fuego.

Los trabajos se han ejecutado junto a tramos del Camí Vell d’Alacant y del Camí de l’Arginent. Se trata de áreas cortafuegos de tercer orden, con una anchura de 18 metros, recogidas en el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales.

Las actuaciones de 2026 han completado los tramos pendientes de las áreas ARG-1 y ARG-3. Su ejecución se ha adaptado a las condiciones del terreno, incluidos los vallados, las parcelas particulares con plantaciones y los accesos, para lograr la máxima funcionalidad de las franjas de prevención.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Soler, explicó que “estas franjas reducen la continuidad de la vegetación que puede alimentar un incendio y dificultan su propagación”. El edil del área añadió que “completar los tramos pendientes nos permite dar continuidad a los trabajos realizados en años anteriores y disponer de una red de cortafuegos completa para mejorar la protección de la zona”.

La intervención ha contado con una subvención de 17.336,19 euros de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, a través del Fondo Estratégico Municipal de Prevención de Incendios y Gestión Forestal para el ejercicio 2026. Los trabajos se han desarrollado durante el mes de octubre.