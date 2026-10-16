Villajoyosa avanza en la redacción de su Plan Estratégico de ciudad y lo presentará a la ciudadanía el 22 de octubre

El Ayuntamiento de Villajoyosa está inmerso en la redacción de su Plan Estratégico de ciudad, un documento que definirá el modelo de ciudad al que tenderá en el municipio para los próximos años. Esta iniciativa marco tiene como objetivo coordinar el desarrollo urbano, social y económico de la localidad integrando herramientas clave como la Agenda Urbana Local, alineada con los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Plan Estratégico de Turismo, entre otros planes municipales, y la modernización de la gestión municipal.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “este Plan Estratégico nos marcará una hoja de ruta integral para el futuro de Villajoyosa. El documento englobará todos los planes y programas impulsados hasta la fecha, no solo en materia turística, sino también urbanística, cultural, económica, de movilidad, vivienda y medioambientales”.

Para dar desgranar a la ciudadanía este Plan Estratégico y en qué punto se encuentra su tramitación, el Ayuntamiento ha organizado una sesión informativa abierta el próximo jueves, 22 de octubre, a las 20.00 horas en el centro social Llar del Pensionista.

Marcos Zaragoza indicó que “llevamos tiempo trabajando en una planificación a futuro que sea coherente y que reúna una estrategia a largo plazo para coordinar acciones y reforzar la identidad de Villajoyosa”. La redacción de este documento marco se está realizando conjuntamente entre el Ayuntamiento y el Catedrático de la Universidad de Alicante Bartolomé Marco Lajara.

El concejal de Ciudad Inteligente y Urbanismo, Pedro Ramis, afirmó que “este plan estratégico nace con la vocación de vertebrar el crecimiento socioeconómico, la regeneración del espacio público y la mejora de los servicios municipales”. Así “cuenta con ejes prioritarios como son la Agenda Urbana y el desarrollo sostenible; el turismo inteligente y sostenible; y la cohesión social e igualdad”.

El Alcalde Marcos Zaragoza añadió que “este documento es una estrategia a futuro que tendrá éxito con la implicación activa de toda la ciudadanía. Ya realizamos reuniones con asociaciones y entidades para que nos mostraran sus inquietudes e ideas. Ahora, entramos en una nueva fase del proceso de redacción con esta sesión informativa en la que detallaremos las líneas maestras que ya tenemos; pero también servirá como espacio participativo abierto para escuchar las ideas de los vecinos y vecinas”.

Marcos Zaragoza invitó a toda la ciudadanía a participar en este acto abierto para que puedan proponer sus ideas e inquietudes que “nos permitan elaborar un documento entre todos y para todos”.