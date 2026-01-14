Villajoyosa avanza en su plan de asfaltado y anuncia nuevas actuaciones para la próxima semana

URBANISMO

Como ya venimos informando a lo largo de esta semana, el Ayuntamiento de Villajoyosa ha retomado los trabajos de asfaltado en distintos puntos del municipio. En una primera fase, ya se ha actuado en varias calles, mientras que en estos momentos las obras se concentran en la calle Alicante y Méndez Núñez. Además, se está llevando a cabo la reordenación y urbanización del cruce de las calles Alicante y Jaume I “El Conqueridor”, en el barrio del Poble Nou, una zona donde se ubican la Residencia-Hospital Asilo Santa Marta y un centro escolar. Esta actuación busca mejorar la fluidez del tráfico y la accesibilidad peatonal, con un presupuesto de 90.060 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

A estas actuaciones se suma el asfaltado completo de la avenida Marina Baixa. Según la planificación municipal, los trabajos finalizarán este viernes y, a partir de la próxima semana, se iniciarán nuevas actuaciones en otras zonas del municipio.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Villajoyosa iniciará el próximo lunes, 19 de enero, las obras de remodelación de la calle Cervantes. Una actuación que permitirá mejorar la accesibilidad peatonal y ampliar la red de carriles bici, y que implicará cortes y desvíos de tráfico durante su ejecución. Las obras se centrarán en la mediana de la vía, en el tramo paralelo a la antigua N-332, donde se habilitará un nuevo trazado para peatones y bicicletas. El proyecto ha sido adjudicado por un importe de 644.370 euros y cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses.

