Los servicios jurídicos de Benidorm estudian el nuevo fallo del TSJ sobre Serra Gelada

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Benidorm ya estudian el nuevo fallo dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana en relación con el APR7 de Serra Gelada, que en su sentencia ha estimado el recurso presentado por las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Atricap Investment SL, revocando la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante, favorable a lo defendido por el Ayuntamiento. Los servicios jurídicos municipales están estudiando el fallo y el alcance y posibles consecuencias de este, para establecer cuáles han de ser los siguientes pasos para adoptar y poder seguir defendiendo el interés general y de los vecinos y vecinas de Benidorm en esta causa, ha asegurado el primer edil de Benidorm, Toni Pérez. Escuchamos a Toni Pérez

La sentencia dictada por la Sección Primera no es firme y contra la misma puede presentarse recurso en un plazo de 30 días naturales a partir de mañana. En ella, el TSJ revoca el fallo dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante, que declaró la nulidad de los convenios firmados en su día por el Ayuntamiento y los propietarios y que, como han hecho otros juzgados en Primera Instancia, avalaba la actuación municipal en defensa del interés general.

Asimismo, ha vuelto a pedir el primer edil “prudencia y sensatez” y ha señalado que, “aunque estamos ante una circunstancia preocupante, todavía hay causas pendientes de ser juzgadas. Y sea cual sea el resultado final, se ha trabajado con mucho sentido común y siguiendo el criterio técnico”, ha agregado.

Entre las cuestiones judiciales que aún están abiertas, se encuentra el recurso de amparo presentado por el Ayuntamiento ante el Tribunal Constitucional y sobre el que todavía no hay pronunciamiento. Tampoco lo hay sobre la petición municipal de suspender cautelarmente la ejecución de la sentencia 343/2024 del TSJ sobre este mismo asunto.