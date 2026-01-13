Más de 300 profesionales participarán en el I Foro Policía Local y Turismo en l’Alfàs del Pi

La Casa de Cultura alfasina acoge este Foro este viernes, un encuentro de ámbito nacional que reunirá a agentes, oficiales y jefes de la Policía Local, junto a representantes del sector turístico y empresarial, autoridades políticas y expertos del ámbito académico, consolidándose como uno de los principales foros de reflexión y debate sobre seguridad turística. Escuchamos a Vicente Arques, alcalde de Alfaz del Pi

Este I Foro Policía Local y Turismo nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro entre administraciones públicas, cuerpos policiales, sector empresarial, ámbito académico y representantes institucionales, desde una perspectiva práctica y multidisciplinar. Escuchamos a Agustín Rubio, presidente provincial de UnijemPol, la Asociación de Jefes y Mandos de la Comunitat Valenciana

A lo largo de la jornada se abordarán cuestiones clave como las necesidades del sector turístico en materia de seguridad, el papel estratégico de la Policía Local en la seguridad turística, así como aspectos prácticos relacionados con la ocupación y las viviendas turísticas, entre otros temas de máxima actualidad contando con la presencia entre otros del magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro. Escuchamos a Paco Ángel González, vicepresidente nacional del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos