Villajoyosa aprueba una modificación presupuestaria de 9 millones de euros destinados a inversiones

Todos son proyectos que se han de ejecutar en 2026 y son actuaciones necesarias que siguen la línea ya iniciada para transformar el municipio y mejorar los servicios a los ciudadanos. Esta propuesta ha sido aprobada con los votos a favor del gobierno local, Vox y Gent per La Vila; y la abstención del PSOE y Compromís que han argumentado que a solo dos meses de iniciarse el año ya se están llevando a cabo estas modificaciones. Escuchamos a Andreu Verdú, portavoz socialista

Desde el gobierno de Villajoyosa señalan que una vez liquidado el presupuesto de 2025, con un Remanente de Tesorería positivo de 25.418.067,39 euros, se ha incorporado parte de este al presupuesto aprobado este año para seguir invirtiendo

El Pleno en el pleno ha tenido lugar la aprobación inicial de la ordenanza del canon de urbanización del vial estructural entre los sectores PP-11 y PP-12, con un coste previsto de 213.211,93 euros (IVA no incluido), con el objetivo de ordenar el reparto de cargas y evitar bloqueos futuros en la ejecución de infraestructuras clave, al tiempo que dinamizar en lo posible la actividad urbanística de los sectores de la ciudad. Escuchamos a Paco Pérez Buigues

El Pleno también aprueba por unanimidad una moción del PSOE, que fue modificada posteriormente con una enmienda del gobierno local, para pedir a la Generalitat, el Gobierno de España y la UE la convocatoria urgente de ayudas para los paros biológicos de los pescadores de 2025.

Además, en la sesión ordinaria, se aprobó por unanimidad un reconocimiento extrajudicial de crédito del OAL Centro Municipal de Asistencia Santa Marta. La mayoría del pleno rechazó las mociones de Vox sobre la prevención de riesgos ferroviarios del municipio, al no tener el Ayuntamiento competencias en este asunto; y la petición de regular el acceso a dependencias municipales en supuestos de ocultación integral de la cara.