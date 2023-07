Villajoyosa aprueba destinar 2.4 millones de euros al pago de sentencias, facturas pendientes y la mejora de la limpieza urbana

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha celebrado hoy su primer pleno ordinario de la legislatura. El punto principal ha sido una modificación presupuestaria para destinar 2,4 millones de euros al pago de facturas de años anteriores y dos sentencias contrarias al consistorio vilero, una favorable al SAP, la concesionaria de la basura, y otra favorable a la empresa parques ilicitanos, gestora de un aparcamiento público.

También se pagará con esta partida el plan de choque de la limpieza urbana y facturas ineludibles relacionadas con servicios básicos, como la luz de los edificios públicos, para las que no había consignación económica.

El concejal de Hacienda, Paco Pérez Buigues, ha detallado a Onda Cero Marina Baixa los conceptos a los que van dirigidos estos 2,4 millones.

La propuesta ha salido adelante con el voto de los populares, Vox y Gent per la vila y la abstención del PSOE. Su portavoz, Andreu Verdú, ha criticado que no se incluyan otros contratos que estaban listos, antes del cambio de gobierno, y ha sacado pecho de la gestión socialista las últimas legislaturas para disponer de un remanente de casi 14 millones de euros para este tipo de gastos.

Un posicionamiento que no comparte el PP, para quien los socialistas no pueden reclamar la inclusión urgente de contratos que no han puesto en marcha en 8 años

En otro orden de cosas, el PP ha tumbado la propuesta del PSOE para destinar los 45.000 euros del alquiler del solar de los barracones del colegio Doctor Esquerdo al mantenimiento de centros educativos en La Vila.

Ha salido adelante la propuesta de Vox, enmendada por los populares, para proceder cuanto antes a las mejoras y arreglos del campo de fútbol del Pla dentro de un Plan General de Mejora de Instalaciones Deportivas.

Finalmente, en el turno de ruegos y preguntas, el edil socialista Xente Sebastiá ha preguntado por la solución que se va a dar a los niños de dos años matriculados en el colegio Doctor Esquerdo, dado que su construcción no ha terminado.

El alcalde, Marcos Zaragoza, ha señalado que está en contacto con padres y dirección del centro para abordar este problema, por el momento sin resolver. Y Ha criticado duramente a la Conselleria de Educación por haber permitido matricular a menores en un colegio que no estaba construido.