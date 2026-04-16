Villajoyosa se adhiere a la red de municipios afectados por la ocupación de la FVMP

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha aprobado en el Pleno ordinario de abril su adhesión a la Red MAO (Red de Municipios Afectados por la Ocupación) de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). La propuesta ha salido adelante por unanimidad de todos los grupos municipales.

El objetivo principal de esta red es que las entidades locales, en uso de sus competencias, aúnen esfuerzos e intercambien experiencias y sea un foro de debate, análisis y consulta para arbitrar medidas que mejoren la respuesta que en su ámbito se puedan implementar, dada la poca eficacia que la regulación normativa ofrece ante estas situaciones, poniendo todos los recursos que los municipios puedan manejar, para la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Santamaría, indicó que “el problema de la ocupación genera alarma social, problemas de convivencia vecinal y devaluación de los entornos urbanos, además de sobrecargar los servicios públicos y de seguridad ciudadana”.

Según los datos aportados por la FVMP, la Comunidad Valenciana es actualmente la tercera autonomía con mayor número de casos en España. Como ejemplo, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) tiene cerca de 2.000 viviendas públicas ocupadas ilegalmente, impidiendo su uso por familias vulnerables que cumplen la legalidad.

En la sesión se aprobó, con los votos a favor del PP y Gent per La Vila y la abstención de PSOE, Compromís y Vox, la modificación de la ordenanza municipal de protección del paisaje urbano, reguladora de las terrazas y elementos de publicidad. En concreto, se han modificado 21 artículos.

La concejal de Comercio, Industria y Turismo, Rosa Llorca, explicó en el Pleno que esta ordenanza “es una herramienta clave para garantizar algo que nos define como ciudad: el equilibrio entre actividad económica, convivencia y calidad del espacio público”.

Rosa Llorca recordó que “no es la primera modificación que abordamos, es la segunda que impulsamos fruto de la experiencia acumulada por el equipo de Gobierno y el trabajo conjunto y el consenso con representantes del sector”. Esta “escucha activa nos ha permitido detectar necesidades reales y mejorar la norma con un enfoque más práctico y ajustado a la realidad”.

El Pleno aprobó por unanimidad la modificación de estatutos de la Comunidad de Usuarios de Vertidos de Villajoyosa-Orxeta para la integración de Benidorm y Finestrat.

Además, se aprobó por unanimidad dos modificaciones presupuestarias del OAL Centro Municipal de Asistencia de la Residencia Santa Marta y del OAL Fundación Pública Parra Conca para incorporar el remanente de Tesorería.

La sesión dio luz verde, con los votos a favor de PP, Vox y Gent per La Vila, a una moción de Vox para instar al Gobierno de España a que se tomen medidas urgentes para reducir el impacto del incremento del precio del gasoil en el sector primario. El Pleno rechazó una moción de Vox sobre el estacionamiento regulado y otra contra la regularización masiva.

En el Pleno de abril se dio cuenta del informe del Periodo de Pago a Proveedores y de Morosidad. El concejal de Hacienda, Paco Pérez Buigues, explicó que el Ayuntamiento tiene un periodo de pago medio de 25.93 días, lo que significa que cumple lo establecido por ley. Además, se dio cuenta del informe de intervención sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera del ejercicio de 2025.