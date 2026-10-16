Vilamuseu recibe el Premio “Pedro Zaragoza Orts” al Turismo de la AAPET

Vilamuseu, la red de museos y monumentos de Villajoyosa, ha recibido el Premio “Pedro Zaragoza Orts” al turismo de la Asociación Alicantina de Periodistas y Escritores de Turismo (AAPET). El museo ha recibido el galardón de la categoría de Entidad/Empresa.

La concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Rosa Llorca; el director de Vilamuseu, Antonio Espinosa; la museóloga y responsable de difusión, Carmina Bonmatí; y la arqueóloga y responsable de conservación, Amanda Marcos, acudieron a esta gala que se celebró este jueves en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ). La edil Rosa Llorca recogió el premio de manos de la diputada autonómica Rosario Navalón y destacó que “es un impulso para seguir trabajando y un orgullo compartido como pueblo”.

La responsable de Turismo recalcó que los periodistas “sois el altavoz fundamental que traslada el trabajo riguroso de investigación a la sociedad, convirtiendo la historia y el patrimonio en experiencias vivas que emocionan y atraen”. Rosa Llorca destacó el trabajo del equipo que forma Vilamuseu para que el patrimonio vilero se conserve y pueda ser accesible a vecinos y visitantes.

La AAPET premió en esta edición a Victoria Puche Francés, directora del emblemático Hotel Casa Alberola de Alicante y con una larga trayectoria en el sector turístico, en la categoría de “Premio a la Persona”. Además, se entregó una mención especial a las Fiestas del Medievo de Villena; y una mención especial a título póstumo al fundador de Cable Ski Benidorm, Humberto Armas Cruz, fallecido en 2026.

Al acto acudió el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, que clausuró la gala de entrega de premios a la que dio inicio la presidenta de la AAPET, Cristina Arroyo. A la entrega de premios acudió la familia de Pedro Zaragoza Orts; el diputado provincial José Antonio Bermejo; y representantes del sector turístico, entre otros.