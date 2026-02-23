turismo

La Vila Gastronómica encara 2026 con una amplia agenda culinaria

Desde el Ayuntamiento destacan que, tras 27 años de trayectoria, la gastronomía se consolida como uno de los principales reclamos turísticos del municipio

El Alcalde Marcos Zaragoza y la concejal de Turismo, Industria y Comercio, Rosa Llorca, han presentado este lunes el calendario oficial de La Vila Gastronómica 2026, una programación estable y estratégica que reafirma el papel de la gastronomía local como factor clave de promoción turística, económica y cultural del municipio.

Al acto de presentación de La Vila Gastronómica 2026 han asistido también cocineros de los restaurantes participantes, así como representantes de las marcas locales de chocolate y turrón, de la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa, del Mercat, de L’Exquisit Mediterrani de la Conselleria de Turismo y del CdT de Benidorm.

Entre las principales novedades, vuelve el concurso juvenil Concurso de Cocina Carlos Llorca Baus, dirigido a menores de 35 años y centrado en la promoción de especies de lonja poco conocidas, en colaboración con la Cofradía de Pescadores.

El calendario arranca del 2 al 8 de marzo con la Semana del Perolet. En junio se celebrará la XXVI Mostra de Cuina Marinera y el tradicional Concurso de Pebereta. En septiembre, el Wine and Fish crece y se convierte en ruta gastronómica por distintos restaurantes, con una gran fiesta final que acogerá la final del certamen juvenil. Octubre unirá gastronomía y deporte con G de Tapas coincidiendo con el Mundial de Kayak, y noviembre cerrará el año con Chocolatísima y el estreno del documental Poble de Chocolate.

