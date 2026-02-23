La Vila Gastronómica encara 2026 con una amplia agenda culinaria

El Alcalde Marcos Zaragoza y la concejal de Turismo, Industria y Comercio, Rosa Llorca, han presentado este lunes el calendario oficial de La Vila Gastronómica 2026, una programación estable y estratégica que reafirma el papel de la gastronomía local como factor clave de promoción turística, económica y cultural del municipio.

Al acto de presentación de La Vila Gastronómica 2026 han asistido también cocineros de los restaurantes participantes, así como representantes de las marcas locales de chocolate y turrón, de la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa, del Mercat, de L’Exquisit Mediterrani de la Conselleria de Turismo y del CdT de Benidorm.

Entre las principales novedades, vuelve el concurso juvenil Concurso de Cocina Carlos Llorca Baus, dirigido a menores de 35 años y centrado en la promoción de especies de lonja poco conocidas, en colaboración con la Cofradía de Pescadores.

El calendario arranca del 2 al 8 de marzo con la Semana del Perolet. En junio se celebrará la XXVI Mostra de Cuina Marinera y el tradicional Concurso de Pebereta. En septiembre, el Wine and Fish crece y se convierte en ruta gastronómica por distintos restaurantes, con una gran fiesta final que acogerá la final del certamen juvenil. Octubre unirá gastronomía y deporte con G de Tapas coincidiendo con el Mundial de Kayak, y noviembre cerrará el año con Chocolatísima y el estreno del documental Poble de Chocolate.